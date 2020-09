Seit 23. August ist es auch in Schwaz ganz einfach, sich über ein Carsharing-System ein Auto auszuleihen, kein herkömmliches, sondern ein Elektroauto.



SCHWAZ. Dieses eMobil wartet an zwei Standorten in Schwaz auf seine „Driver“: Bei den eLadestationen in der Stadtgarage Schwaz im 2. UG mit einem Renault ZOE und bei der mit PV-Modulen überdachten neuen eLadestation am Parkplatz der Pfarre St. Barbara mit einem Peugeot e2008. Die Stadtwerke Schwaz und die Stadt Schwaz sind die Betreiber dieses eCarsharings, das an das floMOBIL-Netzwerk angedockt ist. Die Stadtwerke betreiben derzeit an vier Standorten öffentliche eLadestationen: eLadestation Stadtgarage: 6 Ladesäulen mit je 22 kW, barrierefreies Laden mit Bankomat- oder Kreditkarte. eLadestation Lahnbach: 2 Ladesäulen mit je 44 kW. NEU ab Herbst: DC FastCharger 60 kW via CCS-Stecker bzw 62,5 kW via CHAadeMO-Stecker (Gleichstrom-Ladeanschlüsse DC), barrierefreies Laden mit Bankomat- oder Kreditkarte. eLadestation Sportanlagengarage: Wallbox mit 22 kW Lademöglichkeit mit Karten diverser Anbieter. eLadestation Parkplatz St. Barbara - NEU seit 23.8.2020!: 2 x Wallbox mit je 22 kW, Lademöglichkeit mit Karten diverser Anbieter. Foto: Pfarrer Rudolf Teurl segnete in Beisein von Stadtwerke GF Karl Heinz Greil, NA Hermann Weratschnig, Bgm. Hans Lintner, Stadtwerke Wörgl GF Reinhard Jennewein (flo Mobil) die neue Anlage am Parkplatz der Pfarre St. Barbara.