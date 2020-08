GINZLING (fh). Oberhalb der Olperer Hütte in der Nähe des Schlegeis-Speichers gibt es einen Platz an dem, so scheint es zumindest, die halbe Welt ein Foto machen will.



Die bekannte Hängebrücke oberhalb der Olperer-Hütte verursacht mittlerweile nicht nur auf der Mautstraße Richtung Schlegeis Stau, sondern auch auf dem Wanderweg Richtung Olperer-Hütte. Das schöne Wetter der letzen Tage hat umso mehr Menschen/Touristen angelockt und es sind regelrechte Völkerwanderungen, welche Richtung Olperer-Hütte stattfinden. Sogenannte Reiseblogger aus aller Herren Ländern befeuern den Hype rund um den Fotospot im hinteren Zillertal und so ist es keine Seltenheit, dass es zu Wartezeiten kommt um sein "Brückenfoto" zu schießen. Für die Betreiber der Olperer-Hütte ist es jedenfalls gut für's Geschäft denn das Ausflugsziel ist nicht zuletzt aufgrund des Fotospots äußerst beliebt. Dass die Foto-Hysterie teils jedoch seltsame Blüten treibt lässt sich an dem Foto einer Nacktwanderer-Gruppe erkennen, welch sich im Adamskostüm auf der Brücke fotografieren ließ.