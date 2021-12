JENBACH. Am 26. Dezember kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Achenseestraße und Tratzbergstraße in Jenbach. Der Alkoholtest des Unfallverursachers war positiv.

Fahrzeuglenker verlor Kontrolle über sein Auto

Am 26. Dezember 2021, gegen 2:10 fuhr ein 28jähriger auf der Achenseestraße. Als er in die Trathbergstraße in Jenbach einbog, kollidierte er mit dem Randstein am linken Fahrbahnrand. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der PKW kippte um und blieb auf der der Fahrerseite liegen. Der Fahrzeuglenker wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Am Auto entstand schwerer Sachschaden.

