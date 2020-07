Noch bis zum 8. Oktober verwandelt sich die Altstadt in Schwaz wieder in eine Schmankerl-Straße. So werden jeden Donnerstag von 11 bis 14 Uhr besondere Spezialitäten im Freien angeboten.



SCHWAZ (dw). Das kulinarische Programm ist schmackhaft, traditionell und vielfältig. Es reicht von den heimischen Tiroler Speisen wie Gröstl und Zillertaler Krapfen, Grillspezialitäten bis hin zu orientalischen Gerichten mit syrischer Küche beim „Scheherazade“ serviert vom Chef Mohammed Swiedan (Foto). Zudem laden die Gastgärten bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Mit dabei sind noch die Sennerei G'schäftl mit Zillertaler Schmankerln, Silver City mit Zillertaler Krapfen, Plattl'n mit Kraut, Flammkuchen mit Zwiebel & Speck, Salamipizza. Café Central mit vegetarische Gerichten. Bauernladen mit Tiroler Schmankerln, Café Bar Radio mit verschiedenen Grillspezialitäten. Foodtruck Pascals BBQ’n’More mit Burger und Michael’s Obstoase mit orientalischen Spezialitäten.