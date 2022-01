SCHWAZ (red). Ca. 250 Zuhörer versammelten sich am 15.01.2022 zur Bezirkskundgebung der Bürgerbewegung MFG in der Silberstadt Schwaz.



Im ganzen Bezirk werden derzeit MFG-Ortsgruppen aktiv und in 10 Gemeinden tritt die MFG sogar mit eigenen Gemeinderatslisten an, 8 davon stellen einen Bürgermeister Kandidaten, darunter auch der 18-jährige Sebastian Hönigsberger in Mayrhofen, Lukas Haas in der Stadtgemeinde Schwaz und Emanuel Hanser in der Marktgemeinde Jenbach.

„Wenn man bedenkt, wie dies alles in relativ kurzer Zeit gewachsen ist, erkennt man den großen Wunsch nach Veränderung bei den Menschen. Die MFG ist für alle da. Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

: sagte der MFG-Bezirkssprecher Emanuel Hanser zu Beginn der Kundgebung.

hochgeladen von Florian Haun

„Die Situation ist untragbar; an Planungssicherheit ist bei der politischen Maßnahmen-Willkür nicht zu denken! Viele Arbeitsplätze und Existenzen in Gastro und Tourismus stehen auf dem Spiel und werden durch die Politik leichtfertig riskiert!“

meinte Wolfgang Schulze-Boysen, Wirt vom Hecherhaus.

Bei der Kundgebung kamen auch einige Ortssprecher aus dem Bezirk zu Wort, sie alle plädieren für mehr Mitsprache Recht der Bürger und einer Politik, die sich wieder für alle Menschen im Land und den Kommunen einsetzt. Allgemein Medizinerin Dr. Michaela Gründhammer sprach darüber, dass die Impfung nicht der versprochene Game Changer ist und dies sich auch in den offiziellen Zahlen widerspiegelt.

hochgeladen von Florian Haun

Den Abschluss der Kundgebung machte Bürgermeister Kandidat Lukas Haas, MA MSC für die Stadtgemeinde Schwaz, indem er einige Punkte aus dem Programm der MFG Liste Schwaz vorstellte und Transparenz bzw. Bürgerbeteiligung fordert. Bei einem Infostand konnten sich die interessierten Teilnehmer über die MFG im Bezirk Schwaz und den Personen dahinter informieren.