Wer Freude an schönen Geschichten hat, möchte vielleicht nicht "nur" welche lesen, sondern auch selbst kreativ werden? Dann bietet diese handliche Box mit ganzen 80 Karten eine reiche Sammlung an Anregungen. Der Ablauf ist einfach: man wähle eine Themenkarte (von "Zeitkarussell" bis zum "Grölenden Gaul" und eine Technikkarte (von "Spule zurück" bis zu "Reim Time") und dann gibt es kein Halten mehr: Erzählvergnügen pur für das gespannte Publikum! (md)

N. Hoberman et al, Geschichten aus der Box, Laurence King Verlag 2020.