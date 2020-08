SCHWAZ (red). Die Kaffeemaschine kommt nicht zur Ruhe, denn es herrscht Hochbetrieb im neuen Dorfcafe im Dorfladen der Lebenshilfe in Schwaz. Denn vor wenigen Tagen wurde aufgesperrt.



Mittendrin Dominic Hartl. Kellner aus Leidenschaft, der einmal mehr zeigt, was in ihm steckt. „Bei mir können die Menschen alles bestellen. Kaffee, Kuchen oder Sekt“, schmunzelt er, während er gekonnt einen Espresso auf das Tablett stellt, Milch, Zucker und Keks dazulegt und serviert.

Gutes Service sind die Menschen, die im Dorfladen einkaufen schon gewohnt. Mit dem neuen Dorfcafe entsteht im Dorfladen ein weiterer Ort der Begegnung und des Miteinanders im Haus der Generationen, der zum Verschnaufen, Ratschen und Genießen einlädt. Ein kraftvoller und herzlicher Treffpunkt, an dem sich Menschen mit besonderen Fähigkeiten um das Wohl ihrer Gäste sorgen. Zudem werden im umgebauten Lebensmittelgeschäft weiterhin Waren des täglichen Gebrauchs angeboten und so die Nahversorgung im Ort gestärkt.

Die Erweiterung des Dorfladens um ein Cafe ist ein weiterer Meilenstein und wichtiger Schritt zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeits- und Dorfleben gleichermaßen. „Im Dorfladen wird nicht nur gelebte soziale Verantwortung spürbar, sondern durch die Belebung der Dorfgemeinschaft entstehen neue, tragfähige Beziehungen“, so Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, im Haus der Generationen mit dem Café einen Treffpunkt für alle zu schaffen und den Dorfladen als wichtigen Nahversorger wieder zu eröffnen.“, zeigt sich auch der Schwazer Bürgermeister Hans Lintner begeistert.

Ziel der Lebenshilfe Tirol ist es, möglichst viele Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie direkt in Betrieben mitarbeiten können. Das gelingt durch berufliche Orientierung, berufliche Bildung und Begleitung in den Arbeitsmarkt. Im Dorfladen und im Dorfcafe Schwaz finden Menschen ideale Rahmenbedingungen um an ihren Fähigkeiten zu arbeiten.