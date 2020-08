SCHWAZ (dw). Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat in der Dr. Walter-Waizer-Straße eine neue Wohnanlage mit 18 Mietwohnungen samt Tiefgarage errichtet.



Am Freitag erfolgte nach rund 19 Monaten Bauzeit die offizielle Schlüsselübergabe und die NHT hat insgesamt vier Mio. Euro investiert.



68 neue Wohnungen seit 2015.

NHT-Geschäftsführer Markus Pollo: „Allein in den letzten fünf Jahren haben wir in der Silberstadt rund 70 neue Wohnungen errichtet und wir leisten damit einen wirkungsvollen Beitrag für leistbares Wohnen“. In Summe verwaltet die NHT 395 Wohnungen in Schwaz. Die Miete für eine Zwei-Zimmerwohnung in der Karwendelstraße beträgt 471 Euro inklusive Betriebs- und Nebenkosten. Für Bürgermeister Hans Lintner steht fest: „Mit der Erschließung dieses neuen Wohngebiets im Westen der Stadt stellen wir frühzeitig die Weichen, um auch nächsten Generationen eine Wohnperspektive in der Heimatgemeinde bieten zu können. Die NHT mit ihrer großen Expertise in der Planung und Realisierung von großen Wohnprojekten ist für uns dabei ein wichtiger Partner.“ Bei der Entwicklung des aktuellen Projekts hat die NHT eng mit der Innsbrucker Architektenarbeitsgemeinschaft Mahore und Schafferer zusammengearbeitet. Die Wohneinheiten sind großzügig über fünf Geschoße verteilt und verfügen serienmäßig über Komfortlüftung und Fußbodenheizung.

Hohe Ausstattungsqualität

Großzügig gestaltete Außenbereiche mit Spielplatzflächen sowie einer Kunstinstallation sorgen zudem für eine hohe Aufenthaltsqualität im Freien. Die Tiefgarage bietet Platz für 38 Abstellplätze. Nach modernsten, ökologischen Standards wurden auch die Energie- und Wärmeversorgung umgesetzt mit einer Luftwasserwärmepumpe sowie einer Photovoltaikanlage am Dach.