SCHWAZ. Bergsport erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich das Streben nach Freiheitsgefühl in der unberührten Bergwelt verstärkt. Die Nachfrage nach individuellen Bergerlebnissen ist groß. Die Bezirkshauptstadt Schwaz hat nun seit kurzem mit „Bergundseil“ eine eigene Alpinschule.

hochgeladen von Dietmar Walpoth



Erlebnis, Emotion und Zufriedenheit

Skitouren, Eisklettern, Alpines Klettern, Sportklettern, Klettersteige – die Facetten des Bergführerberufs sind vielseitig. „Eine Zulassung zur Bergführerausbildung erhält in Österreich nur, wer bereits eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Ski, Fels und Eis mitbringt“, erklärt Mayrhofer.

hochgeladen von Dietmar Walpoth

„Wir Bergführer sind Profis in allen Spielarten des alpinen Bergsports und unsere Gäste profitieren von all diesen Erfahrungen.“

Sicherheit hat für den 41-jährigen Schwazer oberste Priorität. Bergführer lernen Gefahren einzuschätzen, auf Wind und Wetter Rücksicht zu nehmen und die eigenen Gäste wieder sicher ins Tal zurückzubringen. "Außerdem bringen wir unsere Gäste an Ziele, die sie sich allein nicht zutrauen würden. Das sind ganz besondere Abenteuer, die in Erinnerung bleiben," so Mayrhofer.



„Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Erlebnis, die Emotionen und die Zufriedenheit am Ende der Tour.“"





Fit für’s Gelände

Zum Start in die neue Wintersaison bietet die Alpinschule Bergundseil in der Region Schwaz Lawinenkurse und Workshops unter dem Titel „Fit für’s Gelände“ an.



„Skitouren sind voll im Trend. Doch es gibt viel zu beachten“,

erklärt der Schwazer Bergführer. Zum einen das Wissen über die Lawinenkunde, die richtige Handhabung der Ausrüstung, aber auch die richtige Aufstiegs- und Abfahrtstechnik gehören zum unbeschwerten Skitourengenuss dazu. Roland Mayrhofer bietet in Kooperation mit dem Eltern-Kind-Zentrum Schwaz einen Kurs an vier Vormittagen im Jänner an und macht seine Gäste „fit für’s Gelände“. Gleichzeitig sind in der Region Schwaz zum Jahreswechsel eintägige Lawinenkurse buchbar.



„Gerade im Bereich der Skitouren hat unsere Silberregion sehr viele Möglichkeiten zu bieten. Vor unserer Haustüre liegt eines der abwechslungsreichsten Skitourengebiete Tirols, die Tuxer Alpen“,

so Mayrhofer. „Diese einzigartige Bergwelt möchte ich meinen Gästen näherbringen.“ Mehr Infos unter www.bergundseil.at.