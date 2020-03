Am 7. März 2020, gegen 10:00 Uhr wurde bei der Polizei Zell am Ziller angezeigt, dass vor einer Apresskibar in Gerlos am 6. März 2020, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr zwei Paar Skier gestohlen worden seien.



ZELL. Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektion Zell am Ziller und mit Unterstützung der Bergbahn konnte ein 52-jähriger Deutscher Urlauber als Tatverdächtiger ausgeforscht, die Skier sichergestellt und dem Geschädigten übergeben werden. Es erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß.