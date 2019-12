Im Jahre 1843 baute der in Schwaz ansässige Orgelbauer Josef Aigner (1809-1887) eine neue Orgel für die Franziskanerkirche. Er verwendete dafür zum Teil Orgelpfeifen der Vorgängerorgel. Die ältesten Pfeifen stammen aus dem Jahr 1613. Inzwischen ist die „Königin der Instrumente“ in die Jahre gekommen und bedarf einer dringenden Renovierung. Dies ist verständlicherweise mit hohen Kosten verbunden. Der Rotary Club Schwaz hat sich nun bereit erklärt, die Restaurierung mit einem Betrag von 3000 Euro zu unterstützen. Diese Spende wurde quasi als Weihnachtsgeschenk von RC Schwaz Präsident Gerhard Bathelt und Incoming Präsident Dr. Christian Kranl an Guardian Pater Jakob Wegscheider vom Franziskanerkloster Schwaz übergeben.