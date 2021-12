RAMSAU. Am 28. Dezember stürzte ein 23jähriger Deutscher über das Brückengeländer in den Bichlbach in Ramsau. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

In den Bichlbach in Ramsau gestürzt

Am 28. Dezember gegen 21:40 stürzte ein 23jähriger deutscher Urlauber über das hölzerne Brückengeländer in das ca. 2,5 m tiefe Bachbett des „Bichlbach“ in Ramsau. Sein Freund und Passanten konnten den jungen Man sichern und so vor dem Abtreiben bewahren. Beim Eintreffen der Polzei war der 23jährige nicht ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung mit Unterkühlung und Verletzungen derzeit unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Sein 23jähriger Freund, der im geholfen hatte, stand unter Schock und musste ebenfalls unterkühlt in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

Die polizeilichen Befragungen ergaben, dass sich der Unfall nach einem Lokalbesuch auf dem Weg zur Unterkunft ereignete. Sie beiden Freunde trugen Schischuhe.

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau, ein Notarzt, Rettungskräfte, sowie mehrere Polizeistreifen.

