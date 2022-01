RAMSAU (red). Kürzlich wurde der Polizei Zell am Ziller durch einen anonymen Hinweis bekannt, dass mehrere Gegenstände beschädigt und gestohlen worden seien und sich diese Gegenstände am Dach eines Pkw vor einer Ferienwohnung in Ramsau befinden sollen.



Unter anderem wurde eine Terrassenlaterne eines Lokales in Mayrhofen sowie ein Bushaltestellenschild der Mayrhofner Bergbahnen ausgerissen und entwendet. Die Polizeibeamten konnten schließlich die Mitglieder einer 10-köpfige, niederländische Reisegruppe ausmitteln, welche im Verdacht stehen die Taten begangen zu haben.

Da die Mitglieder der Gruppe vermutlich erst wieder am späten Abend und dann vermutlich stark alkoholisiert wieder zurück in der Unterkunft kommen werden, wurden diese am Morgen des 26. Jänner 2022 von Polizeibeamten in deren Unterkunft aufgesucht. Im Zuge dessen konnte festgestellt werden, dass auch das Inventar der Ferienwohnung teilweise beschädigt wurde. Es war in weiterer Folge im Interesse der Gruppenmitglieder Schadenswiedergutmachung für die Taten zu leisten, welche sie eigenen Angaben zu Folge im stark alkoholisierten Zustand gemacht haben. Durch die Taten entstand ein Schaden im oberen 3-stelligen Eurobereich.