Vereine rund um den Gartenbau

BEZIRK SCHWAZ (red). In unserer Region gibt es zahlreiche Obst- und Gartenbauvereine, welche sich in Sachen Garten bestens auskennen.



Natürlich ist das Vereinsleben derzeit aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt doch im Hintergrund wird natürlich schon fleißig "gegartlt" und die Vereinsmitglieder sind voll bei der Sache. Die zahlreichen Vereine wie etwa in den Gemeinden Fügen/Fügenberg; Hippach/Ramsau/Schwendau; Jenbach; Weerberg; Schlitters (Zillertaler Heilkräuterfreunde) oder auch der langjährige Verein in Bruck am Ziller, setzen sich intensiv mit dem Thema Garten auseinander und stehen beratend zur Seite, wenn es mit dem Wachstum einnmal nicht so gut funktioniert. Zusammengefasst finden sie alle Kontaktdaten zu den Vereinen auf der Internetseite www.gruenes-tirol.at





Zahlreiche Experten vor Ort



Egal ob Gemüse- oder Obstanbau bzw. Kräuterkunde, die zahlreichen Vereine im Bezirk haben viele ExpertInnen in ihren Reihen, welche ihnen gerne bei Fragen behilflich sind. Der Gartenbau bzw. das Anpflanzen verschiedenster Gewächse ist ein Wissenschaft für sich und die jahrelangen Erfahrungswerte der Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine können ihnen zum Erfolg in Sachen Wachstum verhelfen.

