HART i.Z. Am 26. Dezember am späten Nachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Hart im Zillertal ein und stahlen eine Langwaffe und Munition.

Langwaffe und Munition gestohlen

Am 26. Dezember kurz nach 17:00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Hart i.Z. ein. Dazu brach der Täter die Kellertüre des Wohnhauses auf und gelangte so in das Schlafzimmer. Mit einem unbekannten Flachwerkzeug brach er einen Kasten auf. Aus diesem stahl er eine Langwaffe und die dazuehörige Munition.

Bei der gestohlenen Schusswaffe handelt es sich um eine Büchse, Kat. C, Marke: Remington 700, Kaliber 1 Zoll .300 Rem. Ultra Mag., mit montierter Swarovski Optik. Die Waffe ist nur sehr wenig im Umlauf und die dazugehörige Munition wird nur sehr selten benötigt. Es ergeht das Ersuchen die beiliegenden Lichtbilder zu veröffentlichen und Zeugen mögen sich bei der PI Strass i.Z. melden.

Tel: 059133 / 7255

