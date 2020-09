BAUWAREN - BAUELEMENTE - TRANSPORTE - BAUSTAHL

BESTELLUNG, PERSÖNLICH IN UNSEREM GESCHÄFT, TELEFONISCH UNTER 05224 / 68208 ODER PER MAIL AN BESTELLUNG@ARNOLD-BAUWAREN.AT

FREI HAUS ZUGESTELLT UND ABGELADEN MIT KRANWAGEN

(*nur gültig bei Abnahme von mind. einer Palette. Frei Haus versteht sich nicht „vertragen“ abgeladen frei Bordsteinkante)

€ 260,00

/ Palette, 960 kg / Palette (96Pkt.)

HOLZBRIKETTS EINLAGERUNGS AKTION!

Gültig bis 30. September 2020

• 10 kg Packung foliert

• Wie schon seit Jahren bewährt ohne Bindemittel

€ 295,00

Ab 1 Palette = 1000 kg: Lieferung frei Haus!

ZWEI KANISTER SCHEIBENFROSTSCHUTZ ALS DRAUFGABE GRATIS / PALETTE