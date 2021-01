Neueröffnung Dr. David Prejban

einer Kassenordination für Hals-,Nasen- und Ohrenheilkunde in Jenbach



Mein Name ist David Prejban und ich stamme ursprünglich aus Krems an der Donauin Niederösterreich. Dort verbrachte ich meine Kindheit und schulische

Ausbildung. Das Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien, habe ich im

Jahr 2014 erfolgreich absolviert. Anschließend verbrachte ich die ersten Stationen

meiner Facharztausbildung in der Schweiz und in Deutschland. 2016 wechselte ich

an die Innsbrucker Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

Im Jahr 2020 wurde ich auf die freie Kassenstelle in Jenbach aufmerksam undbewarb mich auf diese. Inmitten des 3. Lockdowns erhielt ich die Zusage für die

HNO-Kassenstelle. Es war schon immer mein Traum eine eigene Praxis zu leiten, um

möglichst vielen PatientInnen meine medizinische und menschliche Hilfe anbieten

zu können.

Die neugebaute Praxis befindet sich im Ärztehaus in Jenbach in der Austraße 30 undist mit den modernsten diagnostischen und technischen Geräten ausgestattet. In

meiner Praxis biete ich das gesamte Spektrum der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

sowie der Kopf- und Halschirurgie an. Ich behandle sowohl Erwachsene als auch

Kinder. Chirurgische Eingriffe werden von mir persönlich im Krankenhaus Schwaz

durchgeführt, wo ich in der HNO-Abteilung als Oberarzt tätig bin. Kleinere Eingriffe

können in lokaler Betäubung in der Praxis durchgeführt werden. Zudem biete ich

meinen PatientInnen zur Erweiterung des Behandlungsspektrums auch Akupunktur,

Nährstoff- und minimalinvasive ästhetische Medizin an.

Bis zur Praxiseröffnung im Februar, können Termine jederzeit per E-Mail(info@hnoheilkunde.at) und dienstags und mittwochs telefonisch von

08:30-12:30 Uhr vereinbart werden (05244 20804).

Ich freue mich schon von ganzem Herzen meine ersten PatientInnen am

01.02.2021 in der Praxis begrüßen zu dürfen.