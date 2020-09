Schlosspark Fügen

FÜGEN (fh). Was lange währt, wird endlich gut. Mit dem neuen Vorplatz des Schlosses Fügen bekommt die Gemeinde das lange ersehnte Dorfzentrum.

Seit dem Baustart im Mai 2019 hat die Bevölkerung die Entwicklung beim Schloss Fügen mit Spannung verfolgt und die Neugier war groß - wie der neue Vorplatz wohl aussehen werde. In gut einer Woche ist der Platz nun endgültig fertig und Bürgermeister/LAbg. Dominik Mainusch und sein Team sowie alle ausführenden Firmen können mit Recht stolz auf den neuen Platz sein.

„Wir haben hier eine längst benötigte Infrastruktur geschaffen, welche der Startschuss für die weitere Entwicklung im Dorf sein soll. Natürlich ist es geplant - das Schloss in Zukunft zu bespielen, sprich zu beleben, aber dies wird vorerst nur in kleinen Schritten geschehen“, erklärt Bgm. Mainusch. Für ihn haben Projekte wie die Sanierung der Neuen Mittelschule sowie eine Lösung für die Feuerwehr Priorität.

Ein Zentrum entsteht

Unter dem neuen Vorplatz des Schlosses befi ndet sich eine Tiefgarage mit 80 Stellplätzen und als

Erstes solle es eine kleine Gastronomie im Schloss geben, denn die Voraussetzungen dafür hat man, laut Bgm. Mainusch, bereits geschaffen.Die Gestaltung des Vorplatzes hat ca. 5,7 Millionen Euro gekostet und man will in weiterer Folge natürlich auch das Schloss selbst beleben. Gemeinde sowie Standesamt werden in absehbarer Zeit in das Schoss übersiedeln und auch die Bücherei soll zu einem Medienzentrum ausgebaut werden. „Wir planen hier auch ein kleines Lesecafe und wollen mehr als eine Bücherei sein. Die Menschen sollen dort verweilen und es wird Sitzgelegenheiten und auch Co-Working-Spaces geben“, so der Bürgermeister. Ein gesamtes

Stockwerk des Schlosses Fügen soll ein regionales Einkaufserlebnis mit echten Produkten aus der

Region bieten. „Mir schwebt hier etwas abseits des herkömmlichen Souvenir-Handels vor, denn ich bin überzeugt, dass die Produkte aus unserer Region bei den Gästen sehr gut ankommen.

Hier wollen wir vor allem mit Authentizität punkten und auch die Geschichte hinter den Produkten

erzählen“, so Mainusch.

Platz für alle

Der neue Vorplatz beim Schloss Fügen ist jedenfalls ein Platz für alle und lädt zum Verweilen und Flanieren ein. Dem ersten geplanten Jahrmarkt am 22. August hat leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ein neuer Versuch wird folgen. Allen ausführenden Firmen, welche bei derErrichtung des Platzes mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle gedankt, denn die Gemeindebürger von Fügen sowie die Gäste des Ortes werden mit diesem neuen Zentrum viel

Freude haben.

