BEZIR SCHWAZ (red). Mit dem AK Gemeinderätinnen-Kolleg werden rechtzeitig vor den Gemeinderatswahlen 2022 engagierte Frauen, die sich aktiv bei der weiteren Entwicklung ihres Heimatortes einbringen wollen, auf diese spannende und vielseitige Tätigkeit vorbereitet. In drei Modulen ab Oktober 2021 werden 15 Teilnehmerinnen geschult, können sich mit erfahrenen Pionierinnen austauschen und untereinander vernetzen.



In den meisten Tiroler Gemeinden ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblich. Frauen nehmen sehr aktiv am Vereins- und Kulturleben teil, gestalten und bereichern die Gesellschaft. Aber in den Gremien, die für die großen, richtungsweisenden Entscheidungen in den Gemeinden verantwortlich sind, finden sich überwiegend Männer.

Dass Frauen politisch andere Sicht- und Arbeitsweisen einbringen, beweisen erfolgreiche Politikerinnen seit vielen Jahren. Auch in Tirol stellen Frauen immer wieder mit viel Empathie, aber auch mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen unter Beweis, dass es diese Vielfalt in den Gemeindestuben braucht. Politikerinnen bereichern Sichtweisen in den Entscheidungsgremien und können die Bedürfnisse von Frauen, Familien, Kindern, Jugendlichen, pflegenden Angehörigen oder auch Berufstätigen sowie Wirtschaftstreibenden ganz anders einbringen.



AK Angebot für angehende Kommunalpolitikerinnen



Beim AK Gemeinderätinnen-Kolleg erhalten interessierte Frauen das nötige Rüstzeug, um rechtlich, rhetorisch und fachlich auf der sicheren Seite zu sein. In drei Modulen werden sie umfassend auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet: Am Programm stehen rechtliche Basics zur Tiroler Gemeindeordnung sowie zur Wahlordnung, Workshops zu Frauenpolitik, digitaler Kompetenz sowie Rhetorik und Auftrittskompetenz. Der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen sowie mit den Vortragenden hilft außerdem dabei, ein starkes Frauennetzwerk zu bilden, das gewählten Mandatarinnen später sehr hilfreich sein kann.

3 Module ab 1. Oktober



Die Module werden ab Oktober berufs- und familienfreundlich jeweils Freitag Nachmittag und samstags mit Übernachtungsmöglichkeit im AK Bildungshaus Seehof auf der Innsbrucker Hungerburg abgehalten.

Modul 1 am 1. und 2. Oktober 2021

Modul 2 am 19. und 20. November 2021

Modul 3 am 10. und 11. Dezember 2021

Bewerben bis 3. September 2021



Um am AK Gemeinderätinnen-Kolleg teilnehmen zu können, senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens 3. September 2021 per eMail an gemeinderat@ak-tirol.com



Aus allen eingelangten Bewerbungen werden 15 Teilnehmerinnen ausgewählt, die das AK Gemeinderätinnen-Kolleg kostenlos besuchen können. Für die Teilnahme ist die AK Mitgliedschaft sowie das seriöse Vorhaben, für die Gemeinderatswahl 2022 als Wahlwerberin zu kandidieren, notwendig.