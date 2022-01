Das große Stadttheater NEWS „Der Bürgermeister kennt keinen Genierer“

Gerade hat die Tiroler Tageszeitung einen Artikel zu „Bauzäune werden zu Kunstwerken“ veröffentlicht. Der Bürgermeister spricht darin von einem neuwertigen Kunstförderprogramm. Seine Vasallin die Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey legt noch eines drauf und sagt in Demut, die Idee sei vom Bürgermeister.

Was die Gemeinderatswahlen alles so bewirken. Jetzt eignet er sich wieder eine Idee anderer an. Schon beim langen BH-Umbau wurde ein Kulturprojekt an Bauzäunen der Öffentlichkeit präsentiert.

Und der Silberwald mit Natur – Kunst - Kultur war vor Jahren der erste, der Kunst in dieser Art mit der Fotografin Rebecca Hagele und den damaligen Kulturreferenten Martin Schwarz-Lahnbach der Öffentlichkeit präsentierte.

Fotoausstellung: "REBECCA HAGELE - PART OF IT" ab 02. Juni 2011 am Parkplatz und im Silberwald - Ein Projekt der Biennale Natura Suates Art.

Der Silberwald war in Tirol der erste Ort mit einer solchen Kunstpräsentation. Und jetzt kommt ein Bürgermeister einfach daher und kopiert diese Idee, verkauft sie als seine. Er weiß nicht mehr, wie er tun soll, um den katastrophalen Absturz seiner Partei bei den kommenden Wahlen, die Halbierung der Mandate, zu verhindern.

Weiters ist noch zu bemerken, immer wieder werden von ihm dieselben Künstler beauftragt. Seine Putzelen. Umarmung, Bussi Bussi, Schmatz Schmatz. Eine Idee für den Bürgermeister, dass er wenigstens etwas Innovatives in seinem Programm hat. Den Schwazer Künstlern würde es helfen, wenn z.B. alle zwei Jahre ein internationaler Kunstkonvent mit Beteiligung von Künstlern, Kunstvereinen und Städten von außerhalb von Schwaz stattfinden würde. In diesem Konvent gäbe es Präsentationen, Diskurse, Vorträge etc. Im Gegenzug würden Schwazer Künstler viel öfters außerhalb der Stadtgrenzen auf Gegenseitigkeit ihre Werke präsentieren können. Und Schwaz würde einen echten Ruf einer internationalen Kunst- und Kulturstadt erreichen. Einmal abgesehen von den Klangspuren, Outreach Jazz Festival und das WOODROOT Musik Festival. Greift der Bürgermeister diese Idee auf? Wohl nicht, denn die kommt ja nicht von ihm. Aber der Problemwolf gibt ihm sicher die Copyright-Rechte, großzügig wie er ist.

Seht einmal, was der Silberwald so leistet und wie er mit dem Silberwald umgeht. www.biennale-schwaz.at, dann meldet euch mit einem Kommentar.

Euer Problemwolf Knurr Knurr