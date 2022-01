Von der Geistigen Elite in Schwaz wurde den jungen, wie auch den alten Köpfen in den Schwazer Altparteien uraltes politisches Denken zugesprochen. Darüber haben die sich mächtig aufgeregt, echauffiert und Worte sind gefallen wie: Frechheit, nach den Wahlen nehmen wir den Silberwald in die Zange und anderes. Bevor hier Zukunftsprojekte präsentiert werden, muss darauf noch eingegangen werden.

Ein kurzes Essay. Der Begriff Omega-Phase kommt aus der Wirtschaft

und wird als Prozess in Betrieben mit einem extrem ruinösen Niedergang gesehen. Soweit möchte ich hier nicht gehen. Aber als Effekt in der Schwazer Politik zeigt sich das „Omega“ schon. Die Politik der Schwazer Altparteien befindet sich in einer Zukunftskrise. Das Alte stirbt und das Neue kommt einfach nicht auf die Welt. In diesem Widerstreit kommt es zu unterschiedlichsten Krankheitssymptomen der Altparteien. Ein Vakuum entsteht, eine Zeit der Sprachlosigkeit, wenn auch nicht der Stille. Den Zukunftsherausforderungen der Gegenwart wird nur im Sinne von Reagieren im Alten die Stirn geboten.

Die Symptome im System der bisherigen Stadtpolitik zeigen, dass es keine Konzeptionen einer qualitativ anderen Zukunft gibt. Mehr oder weniger Bekanntes wird weiter betrieben, Wirkungsgrade, Effekte verbessert. Die Vertreter der Altparteien handeln und planen in der Annahme, dass die Gegenwart so ist, wie sie ist, dass keine wirklichen Alternativen bestehen und deswegen nichts anderes übrig bleibt als eben weiterzumachen wie bisher. Nur mit noch mehr Energie und Entschlossenheit, immer weiter so, immer mehr vom Selben. Die Politikaltköpfe, die jungen wie die alten, sind determiniert, sind Gefangene ihrer Welt, die oft genug fern derer der Bürger ist.

Die eigentliche Krankheit liegt darin, dass sich ein Andenken der Zukunft in der gegenwärtigen Sprache der Altparteienpolitik und mit den gegenwärtigen Bildern im Kopf gar nicht denken lässt. So ist es bequemer und einfacher, weiter zu machen, wie bisher und jedes andere Szenario als Phantasterei, Spinnerei und Unsinn abzutun. Nicht nur das, ein Aufzeigen dieser Position in den Köpfen der Altparteienpolitiker generiert Ablehnung gegenüber Zukunftsdenken. Ist in den Köpfen der Proponenten der Altparteien ein Denken außerhalb ihrer eingefahrenen Logik, der eingegrabenen Spuren überhaupt noch möglich? Das möge ein jeder für sich selber entscheiden.

Für die Geistige Elite – Euer Problemwolf, freut euch auf kommende Freiraumgedanken.