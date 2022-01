Die Geistige Elite von Schwaz hat die Freiraumgesellschaft für Vor- und Querdenkern gegründet. Sie denkt schon längere Zeit darüber nach, wie Schwaz sich mit Zukunftsprojekten den Herausforderungen kommender bewegenden und herausfordernden Zeiten stellen kann.

Freiraum erlauben uns Visionäre und Denker, Luft zu holen, Kraft zu tanken und letztlich Neues zu generieren. Vieles von uns angedachtes Neues sind Sinnbild für die Möglichkeiten, die da kommen werden. Entscheidungsträger in der Politik haben keinen geistigen Freiraum mehr, sie machen es sich bequem, reagieren statt agieren, optimieren Traditionelles und Herkömmliches, bis es wieder überholt ist. Und das Spiel beginnt von neuem. Ein anderes Beispiel. Seit mehr als hundert Jahren fahren wir Autos auf vier Rädern. Eine Schande für all die riesigen millionenteuren Forschungs- und Entwicklungszentren in der Automobilindustrie.

Ein Freiraum im Kopf verbindet geistig evolutive, revolutionäre Köpfe. Er ist ein Möglichkeitsraum für zukünftige Herausforderungen und Nutzungen. Freiräume gibt es in der politischen Konzeption immer weniger, bis gar nicht mehr. Jede politische Idee wird vor den Interessen der kurzfristigen Gewinnmaximierung geprüft und immer häufiger in Werte von Positionen gesetzt, ohne dass darauf geachtet wird, was an langfristigen Potenzialen realisiert werden könnte. Die natürlichen Feinde von Freiräumen sind in diesem Sinne Politiker mit ihrem Kredo, altbewährtes – ein weiter so. Ein Denken in alternativen Zukünften findet in ihnen nicht statt. Das gilt sowohl für altgediente Politiker, wie auch schon für systemkonditionierte Jungpolitiker.

Das Denken in alternativen Zukünften ist zu propagieren. Zumal es mindestens zweierlei leistet: Das Aufdecken von individuell-psychischen Freiräumen, die durch die veränderte Perspektive auf Zukunft entstehen. Sowie das Aufzeigen von realisierbaren, wahrgenommenen Freiräumen im Kontext von Stadtentwicklungs- Kultur- und Kunstpotentialen. Das Denken in Zukünften, im Gegensatz zu Trends und einer prognostizierten Zukunft, ermöglicht das kreative Potenzial in den Köpfen von Politikern, Künstlern und Kulturschaffenden, wie auch dem einfachen an der städtischen Teilhabe beteiligten Bürger. Damit entsteht nicht nur ein Zusammentragen und Vernetzen verschiedenster Sichten und Meinungen, sondern auch das Hinterfragen vermeintlicher Gewissheiten.

Die Möglichkeiten von Spekulation, Vision, das Phantastische, scheinbar Irrationale, ja das Irre, muss angenommen und häufiger als bisher gedacht und umgesetzt werden. Viele gelebte Zukunftsbeispiele zeigen das Schaffen und Umsetzen von Freiräumen auf vielen Ebenen.

Für die Geistige Elite – Euer Problemwolf, freut euch auf kommende Freiraumgedanken.