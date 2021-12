Der 10. und damit letzte Grand Prix für Luftgewehr und Luftpistole in diesem Jahr konnte von 17. – 19. Dezember in Osijek ausgetragen werden. Die Stadt in Kroatien führte in diesem Jahr bereits die großen Europameisterschaften für Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen durch, welche pandemiebedingt zusammengelegt worden waren.

Für diese drei Tage wurde ganz im Sinne des Jahresabschlusses ein besonderes Programm für alle teilnehmenden Luftgewehr- und Luftpistolenschützen der Allgemeinen Klasse, sowie der Juniorenklasse zusammengestellt: am Freitag wurden zum Start die Mixed Teambewerbe durchgeführt. Im Anschluss fand am Samstag der eigens ins Leben gerufene „Christmas Cup 2021“ statt, zu dem ebenfalls Schützen der Juniorenklasse und Allgemeinen Klasse an den Start gingen. Als krönender Abschluss wurden am Sonntag die Disziplinen des 10. Grand Prix für die Allgemeine Klasse mit Luftgewehr und Luftpistole durchgeführt. Für Tirol nahmen mit Nadine Ungerank, Jasmin Kitzbichler, Michael Höllwarth, Tobias Mair, Georg Zott und Andreas Thum sechs Schützen teil.

Bereits am ersten Wettkampftag konnte die amtierende Luftgewehr-Staatsmeisterin Nadine Ungerank einen schönen Erfolg erzielen: gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Thum holte sie im Mixed Teambewerb Bronze für Österreich. Auch am zweiten Tag, an dem der "Christmas Cup" in Osijek durchgeführt wurde, konnte unsere Tiroler Delegation erneut sehr gute Ergebnisse erzielen. In der Frauenklasse gewann Nadine Ungerank nach Platz 5 in der Qualifikation mit einer sehr guten Leistung hinter der Kroatin Tanja Borovic die Silbermedaille.