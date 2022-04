Erstmals wurde am Ahorn in Mayrhofen eine Shortcarver-Landesmeisterschaft ausgetragen, zugleich bildete das Rennen auch das Finale des Internationalen Austria-Shortcarving-Cups. Die TeilnehmerInnen aus drei Nationen (AUT, GER, LIE) hatten mit ihren Meter-Skiern einen äußerst anspruchsvollen Vielseitigkeitsbewerb (Slalom-Riesenslalom) mit Kamelbuckeln und Steilkurve zu bewältigen.

Als Tagesschnellste bretterten die Vorarlberger Seriensiegerin Stefanie Klocker und der Oberösterreicher Oliver Vogl über die pickelharte Piste. Mit der drittschnellsten Gesamtzeit im Austria-Cup holte sich der für den Kitzbüheler Skiclub fahrende Andreas Steiner erstmals den Tiroler Meistertitel in der allgemeinen Klasse. Der 19-Jährige Fügener gewann daneben noch Gold in der Jugendwertung. Silber ging an Patrick Seisl und dessen Vater Ossi Seisl (beide FC Jenbach) war in der Mastersklasse nicht zu biegen.

Starke Leistungen zeigten aber auch einige Zillertaler NachwuchsskifahrerInnen, die erstmals einen Wettkampf auf den 100-cm-Geräten bestritten. So feierten die Schülerläuferinnen Maria Kupfner und Natalie Hotter (WSV Zell a. Z.) gleich einen Doppelsieg im Austria-Cup. Schließlich wurde Kupfner als Jahrgangsjüngste (!) auch noch zur Tiroler Schülermeisterin (S14 + S 16) gekürt und Hotter holte sich in dieser Wertung Bronze. Ebenfalls in der Schülerklasse S16 carvte Maximilian Kupfner (WSV Zell) sowohl im Austria-Cup, als auch in der Landesmeisterschaft auf den hervorragenden zweiten Rang. In der Kinderklasse K12 standen mit Lokalmatador Luis Wechselberger (SC Mayrhofen/ 2.) und mit Johannes Hauser (WSV Zell/ 3.) zwei weitere junge Zillertaler auf dem Stockerl.

In Mayrhofen fand schließlich noch die Gesamtsiegerehrung des Austria-Shortcarving-Cups 2022 statt. Nach sechs Stationen konnte der Tiroler Skiverband erfreulicherweise drei Glaskugeln in den Nachwuchskategorien feiern. Liliana Wolf (S16) und Sophia Wallner (J21/ beide SK Imst) sowie Lucas Mairoser (S16/ SV Natters) erwiesen sich als erfolgreichste PunktesammlerInnen. Weiters standen Paula Landerer (J21/ SC Kaunertal) und Jonas Mairoser (S16/ SV Natters) auf dem zweiten Cup-Stockerl, während sich Laura Schuchter (S16/ SK Imst) und Arnold Steiner (M40+/ Kitzbüheler SC) auf dem dritten Gesamtrang platzierten.

Mit der mustergültigen Durchführung des Finales konnte sich der Skiclub Mayrhofen unter der Regie von Obmann Josef Wechselberger und Florian Spiess für weitere Aufgaben in dieser Sparte empfehlen. Die Siegerehrung übernahm ÖSV-Referent Arnold Steiner gemeinsam mit TSV-Vizepräsident Martin Kröll, der sich von den gebotenen Leistungen der Shorties sehr beeindruckt zeigte.