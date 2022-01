Stadt Schwaz - das große Stadttheater „Wahlprognose für die Schwazer Gemeinderatswahl 2022“ (Teil 03)

Die geistige Elite von Schwaz trifft sich wieder, von ihrem Fanpublikum umgeben, in der Italierie in der Franz-Josef-Straße. Thema heute sind die Roten und die Grünen.

Professor Ludl: „Liebe Freunde, nun wenden wir uns den Roten, der SPÖ, und den Grünen, den IgLS, zu und ihrem Mandatsverlust von jeweils drei auf zwei Mandate. Zum Abstimmungsverhalten der Befragten eine Analyse zu liefern ist sehr schwierig. Da muß man wirklich genau hinhören und in Seelen lesen. Also psychologisch hinterfragen. Die Bundes- und Landespolitik in der Covid-Pandemie hat eine wesentlich höhere Sensibilität, ein gesteigertes Gespür gegenüber der Politik generell und auch in Schwaz geschaffen. Darunter leiden besonders unsere Grünen, etwas weniger die Roten, aber immerhin doch.“

Maxi von der Ersten Schützenkompanie: „Da stimme ich dir zu. Unverschuldet fällt ihnen diese Politik auf den Kopf. Und obwohl sie engagiert um Wählerstimmen kämpfen, wirken sie als Parteien doch recht zurückhaltend. Zu nahe stehen sie dem erodierenden Monolith Bürgermeister. Die Leute spüren das.“

Django, der pensionierte Oberstaatsanwalt: „Bei ihnen gibt es noch immer das alte Wahlprogramm und eine ebensolche Wahlprogrammatik. Wir müssen aber aufpassen, einige Aussagen deuten auf etwas anderes hin. Sie wollen keine direkte Auseinandersetzung mit dem Monolithen. Sie setzen auf Verbindlichkeit, auf das Gemeinsame und lehnen Spaltung ab. Eine Aussage war interessant: Der Bürgermeister sagte ihnen viele Jahre lang >Alles für Schwaz<, denkt aber, alles so, wie ich will. Die Parteiobleute und ihr Anhang verstanden das nie, aber im Gegensatz zu ihnen, spüren die Wähler sehr wohl, dass damit etwas nicht stimmt. Aus meiner Sicht ist es ein Wahlkampf der Emotionen und der Vorbehalte. Ganz anders als bei vorherigen Wahlen.“

Maxi: „Und zusätzlich, Emotionen- und Vorbehalte in den Befragten gegenüber den beiden Parteien erkenne ich auch deutlich. Sie bilden ungewollt ein politisches Tandem. Durch ihr Verharren am Festhalten alter Politik zeigt sich ihr Politikverständnis in der Außenwirkung diffus. Obwohl die Roten soziale Themen vertreten und die Grünen ihre traditionellen grünen, wie auch einiges Soziales.“

Fuzi, der Straßenfeger des Bauhofs: „Sie bemühen sich redlich, die Roten mit ihrem jungen Nachwuchs und noch einige überlebende Parteigruftis, auch nicht schlecht, und die Grünen mit einem in ihren Augen altbewährtes Team. Für die Pandemiepolitik können sie nichts dafür, fällt ihnen gehörig auf den Kopf. Zukunftsausgerichtet sehen die Wähler sie nicht. Vor allem wecken sie keine Emotionen. Es fehlt ihnen an Spirit, an innovativen Geist. Sie zeigen sich als ein weiter so. Und das kommt jetzt in der erhitzten Erregung, in den Ängsten und Vorbehalten großer Teile der Wähler nicht besonders an. Aber vielleicht ändert sich noch etwas in der Stimmung. Vielleicht wollen die Leute bald Ruhe und wieder Verlässlichkeit haben. Viel Zeit haben die Roten und die Grünen nicht mehr, in einem Monat sind Wahlen.“

Euer Armin – ein Politik-Satirebeitrag für ein neues Schwazbuch der Reihe „Schwazer Kostbarkeiten“ mit einem Vorwort der neuen Bürgermeisterin oder des neuen Bürgermeisters