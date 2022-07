RUM/WATTENS(wk). Nach einem 14:1- Kantersieg im ersten Testspiel über den Tiroler Gebietsligisten SC Kirchberg, konnte der Bundesligist WSG Tirol einen, nicht unverdienten, 2:0- Sieg gegen den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg feiern. Vor rund 400 Zuschauern im Sportzentrum Rum, unter ihnen auch Nürnbergs Spotvorstand Dieter Hecking und FCN- Edelfan Manfred Rainer aus Uderns im Zillertal, hatten die Tiroler von Beginn an mehr vom Spiel und Alexander Ranacher (31. Spielminute), nach einem Fehler der Franken im Spielaufbau, und Denis Tomic (38.min), mit einem sehenswerten Freistoßtreffer, waren schon vor dem Halbzeitpfiff, bei Temperaturen von weit über 30 Grad, die Torschützen für die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger. Die Kristallstädter hatten erst kürzlich ein viertägiges Trainingslager in Leogang absolviert und der Club aus Nürnberg legte auf der Heimreise aus dem einwöchigen Camp in Natz- Schabs (Südtirol) einen Zwischenstopp in der Marktgemeinde im Bezirk Innsbruck- Land ein.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Silberberger (Trainer WSG): ,,Ich glaube, dass der Sieg in Summe verdient war, weil wir die besseren Umschaltmomente und die besseren Torchancen hatten."

Robert Klauß (Trainer FCN): ,,Die Leistung war nicht ausreichend, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ärgert mich und das habe ich den Jungs auch gesagt. Bei den Temperaturen und bei so einem motivierten Gegner musst du am Limit sein."

Beide Mannschaften testen schon in wenigen Tagen wieder gegen Topteams. Die Franken empfangen am kommenden Freitag, 08.07.2022 (Spielbeginn 17:30 Uhr) den Premier- League- Traditionsclub und 13- fachen englischen Meister FC Arsenal und die Tiroler treten, einen Tag später, im Gernot- Langes- Stadion gegen den deutschen Bundesligisten VFL Wolfsburg mit Trainer Niko Kovac an. Die Begegnung wird um 17:30 Uhr angepfiffen.