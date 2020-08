SCHWAZ(wk). Eine Woche vor dem Start in der österreichischen spusu- Liga absolvierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol am vergangenen Freitag das letzte Gruppenspiel im Allianz EUREGIO Cup gegen den SSV Brixen aus Südtirol. Dabei konnten sich die Adler aus der Silberstadt, nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der zweiten Spielhälfte steigern und am Ende einen verdienten 27:25 (10:11)- Heimsieg feiern.

Vor 80 Zuschauern lieferten sich die Silberstädter einen spannenden Schlagabtausch mit dem italienischen Erstligisten. Topscorer waren Richard Wöss (10) und Gerald Zeiner (5). Nach dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel steht die Mannschaft von Trainer Frank Bergemann (Foto) im Finale des erstmals ausgetragenen Wettbewerbs, wo der SC Meran wartet. Der Termin steht noch nicht fest, vor dem spusu- Liga- Start am 4. September beim UHK Krems wird die Begegnung aber definitiv nicht mehr ausgetragen.