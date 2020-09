KREMS/ SCHWAZ(wk). Die Saison 2020/21 in der spusu Liga startete am vergangenen Freitag mit einem Paukenschlag. Sparkasse Schwaz Handball Tirol konnte einen überraschenden 24:19- Auswärtssieg beim UHK Krems feiern und damit erstmals in der Ära ,,Handball Tirol" beide Punkte aus der Wachau entführen. Nach rund einem halben Jahr ohne Pflichtspiel präsentierten sich die verjüngten Adler aus der Silberstadt in sehr guter Verfassung und hatten das Geschehen unter Kontrolle. Die Defensive der Mannschaft von Trainer Frank Bergemann war sattelfest und nur schwer zu bezwingen. Der weißrussische Torhüter Aliaksei Kishov war der gewohnt starke Rückhalt. Nach einer 13:9- Führung zur Pause hatten die Tiroler nur zu Beginn der zweiten Halbzeit leichte Probleme, aber eine Auszeit brachte wieder mehr Ruhe in das Spiel der Silberstädter. In der entscheidenden Phase setzte sich die Mannschaft um Topscorer Michael Miskovez (6 Treffer) von 19:16 (50. min) auf 23:16 (56. min) ab und durfte nach der Schlusssirene die verdiente Jubeltraube bilden.

,,Wir haben eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung abgerufen", sagt Coach Frank Bergemann.

Das erste Heimspiel bestreiten die Schwazer am kommenden Freitag, 11. September, um 18:30 Uhr gegen Bregenz Handball (live auf LAOLA1.tv). Zuschauer bei den Heimspielen in der Osthalle sind erlaubt, jedoch dürfen nur 108 Personen ihre zugewiesenen Plätze auf der Tribüne besetzen. Deshalb gibt es nur Saisonkarten, keine Tagestickets an der Kasse. Sämtliche Tickets wurden bereits an Abo- Besitzer und Sponsoren verteilt.

spusu- Liga- Hauptrunde, 1. Spieltag

ERBER UHK Krems vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol 19:24 (9:13)

Tore Handball Tirol: Miskovez (6), Spendier (4), Huber (3), Medic (3), Wanitschek (3), Zeiner (2), Wilfing (2), Wöss (1)

Schiedsrichter : Bolic / Hurich

Sporthalle Krems, 300 Zuschauer