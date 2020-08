SCHWAZ(wk). Im UNIQA ÖFB- Cup trifft der Regionalligist SC Eglo Schwaz in der 1. Runde auf den VfB Hohenems aus der Eliteliga Vorarlberg. Die Begegnung wird in der Silberstadt Arena in Schwaz durchgeführt und der Spieltermin ist der Zeitraum Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August 2020. Die Anstoßzeit wird noch bekannt gegeben.