SCHWAZ(wk). Am 4. Spieltag der Regionalliga Tirol will der SC Eglo Schwaz, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, im Heimspiel gegen die SVG Reichenau den Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Das Spiel gegen die Landeshauptstädter, die mit 7 Punkten noch ungeschlagen sind und Tabellenplatz 2 belegen, wird am Freitag um 19:30 Uhr angepfiffen. Der Tiroler Fußballverband und der SC Eglo Schwaz ersuchen alle Besucher eindringlich, sich an die behördlichen Corona-Vorgaben zu halten, da sonst der Fortbestand des organisierten Fußballs gefährdet ist.