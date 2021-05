SCHWAZ. Die Regionalligamannschaft des SC Eglo Schwaz startete am vergangenen Mittwoch mit dem Trainingsbetrieb im Regionalen Sportzentrum. Auf dem Programm stehen, nach langer Spielpause, intensive Trainingseinheiten unter Trainer Akif Güclü.

Mit einem Nachtragsspiel Anfang Juni und dem Achtelfinale im Kerschdorfer Tirol- Cup stehen vorerst zwei Spiele für die Knappenstädter an, bevor es dann Mitte Juli in die neue Saison in der Regionalliga Tirol geht.

Hochkarätige Neuzugänge



Vor dem ersten Mannschaftstraining präsentierte SL Johannes Vogler vier neue Spieler. Mit Benjamin Pranter und Sandro Neurauter wechseln gleich zwei Akteure der WSG Swarovski Tirol in die Silberstadt. Zudem schnüren Elija Dornauer und Kareem Baumann künftig ihre Schuhe für Schwaz. Dornauer spielte zuletzt in der U18 der Akademie Tirol, der 25- jährige Baumann verteidigte für den hessischen Verbandsligisten 1.FC Germania Ober- Roden.

Wackerle will unter die Top 3



Bereits im vergangenen Sommer wechselte Lukas Wackerle aus St. Pölten zurück zum heimischen Regionalligisten, für den er bereits in der Saison 2016/17 zwischen den Pfosten stand.



,,Ich denke das wir zuletzt klar unter Wert geschlagen wurden und uns für die kommende Saison gut verstärkt haben. Ich möchte mit bestmöglichen Leistungen meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft wieder unter den Top 3 der Regionalliga Tirol angesiedelt ist"

, sagt der Torhüter, der sich im Training stets hochmotiviert zeigt.

Kaderplanung abgeschlossen



In der langen Pause haben Dalibor Radonjic, Christoph Dummer, Martin Siding und Philipp Viertler den Verein, der in diesem Jahr sein 100- jähriges Jubiläum feiert, verlassen. Die Kaderplanung für die kommende Saison ist somit abgeschlossen.

