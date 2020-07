SCHWAZ(wk). Ein Eigentor der Gäste aus der Landeshauptstadt verhalf dem Regionalligisten SC Eglo Schwaz zu einem knappen 1:0-Heimsieg im fünften Vorbereitungsspiel. Gegen die Union aus Innsbruck bestimmte die Mannschaft von Trainer Gogo Saringer (Foto) von Beginn an den Spielverlauf, ließ aber viele Chancen auf weitere Treffer ungenutzt. Das nächste und voraussichtlich letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsbeginn in der Regionalliga Tirol bestreiten die Silberstädter schon am kommenden Dienstag, 21.Juli (Spielbeginn 19:30 Uhr, Silberstadt Arena) gegen den Landesligisten SV Kolsass/Weer.