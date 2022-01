SCHWAZ. Im UEFA- Hauptquartier in Nyon (Schweiz) wurde kürzlich die Vorrunde der Qualifikation zur FIFA Futsal- WM 2024 ausgelost.

Teilnehmer sind 24 der insgesamt 48 europäischen Teams mit dem niedrigsten Koeffizienten, wozu auch das rot- weiß- rote Nationalteam um Teamchef Patrik Barbic und dem Schwazer Sinan Bicer gehört. Österreich nimmt erstmals in seiner Geschichte an einer Futsal- WM- Qualifikation teil und trifft in der Gruppe E, vom 04. - 13. April 2022, in einem von sechs Turnieren auf Andorra, Albanien und Gastgeber Schweden. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten steigen dann in die Hauptrunde der Qualifikation auf, in der die restlichen UEFA- Teilnehmer einsteigen werden. ,



,Andorra ist ein Gegner, den wir schlagen wollen und mit Albanien haben wir aus Topf fünf sicher den stärksten Gegner bekommen. Die Gruppe ist schwierig aber machbar"

so Barbic, der sehr positiv gestimmt in die Qualifikation geht.

Schon 3 Tore in 14 Spielen

Auch Sinan Bicer, der als Fußballer früher seine Schuhe für den SC EGLO Schwaz schnürte und jetzt für den SV Wörgl in der Regionalliga Tirol aufläuft, freut sich auf das Highlight in Skandinavien. Der 29- jährige Schwazer trug schon 14 mal das österreichische Nationaldress und ist damit Österreichs Futsal Rekordnationalspieler. Gegen Schweden erreichte sein Team erst im vergangenen September auswärts ein 2:2- Unentschieden und einen 5:3- Erfolg, zu dem er einen seiner bisher drei Länderspieltreffer beisteuerte.



,,Es waren Spiele auf Augenhöhe und so wird es auch in der Qualifikation sein",

so Bicer, der in der 1. Futsal-Liga, in der der Meister immer in der Winterpause der Fußballer ermittelt wird, für den Wiener Club Stella Rossa tipp 3 kickt. Beim 4-Nationenturnier kurz vor Weihnachten in der Slowakei mussten die Österreicher allerdings Lehrgeld zahlen. In den Spielen gegen den Gastgeber (0:5), Tschechien (2:8) und Bosnien-Herzegowina (4:7) konnte man zwar kein Erfolgserlebnis feiern, durfte aber wichtige neue Erkenntnisse sammeln.