SCHWAZ. Nach knapp drei Wochen Vorbereitung bestritt der Regionalliga Tirol- Tabellenführer SC Eglo Schwaz am vergangenen Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den ambitionierten SC Kundl.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Akif Güclü von der ersten Spielminute an tollen Offensivfussball und erzielte, besonders in der ersten Halbzeit, Tore im Minutentakt. Auf dem Kunstrasenplatz in der Silberstadt Arena waren Ex- Profi Benjamin Pranter (3., 40. Spielminute), Johannes Kinzner (5. min), Boris Gveric (12. min), Patrick Knoflach (20.min) und Michael Knoflach (80., 86. min) die Torschützen zum 7:1 (5:0)- Heimsieg für die jederzeit überlegenen Silberstädter. ,,Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können," so Güclü, der sein Team, nach sehr intensiven Trainingseinheiten, auf einem guten Weg sieht. In den nächsten Wochen stehen noch einige Testspiele für die Schwazer an, bevor dann am Samstag, 12. März 2022 mit dem schweren Auswärtsspiel in Imst das Restprogramm in der Regionalliga gestartet wird.