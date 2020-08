MOST/ SCHWAZ(wk). Die Schwazerin Josefine Huber stand, nach langer Verletzungs- und Coronapause, wieder für den deutschen Frauen Handball Bundesligisten Thüringer HC auf dem Parkett und konnte mit ihrer Mannschaft ungeschlagen das Turnier um den Porzellan Cup Dubi 2020 in Most gewinnen, womit man eine Woche Trainingslager in Tschechien erfolgreich beendete. Im Eröffnungsspiel gegen CS Gloria 2018 Bistrita- Nasaud aus Rumänien konnte die Kreisläuferin aus der Tiroler Silberstadt mit drei Treffern zum 34: 26- Sieg ihrer Mannschaft beitragen. Im Endspiel um den Turniersieg gegen den Gastgeber DHK Banik Most feierten die Mädels von Trainer Herbert Müller, der auch als Coach der rot- weiß- roten Frauen Nationalmannschaft sehr erfolgreich ist, einen hohen 39: 27- Sieg, wobei Huber sich mit 6 Treffern in die Torschützenliste eintragen lassen konnte. Mit dem Turniersieg wiederholte der THC seinen Erfolg vom Vorjahr. Für den deutschen Spitzenverein ist die Teilnahme am Turnier in Most eine Pflichtveranstaltung im Rahmen der Saisonvorbereitung.