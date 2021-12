WIESING. Von Wiesing über Schwaz auf die große Fußballbühne. Thomas Schiestl aus Wiesing kickt für den FC Liefering in der 2. Liga. Mit dem 19-jährigen Wiesinger Thomas Schiestl steht derzeit ein junger Fußballer aus dem Bezirk Schwaz auf der großen Fußballbühne.

Der sympathische Mittelfeldspieler kommt regelmäßig für den FC Liefering in der 2. Liga zum Einsatz und schaffte mit der U19- Mannschaft des FC Red Bull Salzburg den Sprung in das Achtelfinale der UEFA Youth League. Schiestl begann seine Karriere als ehrgeiziger Minikicker beim FC Wiesing, bevor er 2010 in den Nachwuchs des Regionalligisten SC Schwaz wechselte, wo er einige Jahre später, schon als 14- jähriger, von Trainer Herbert Ramsbacher, zu dem er auch heute noch Kontakt hat, in der U18 eingesetzt wurde. Zur Saison 2016/17 kam Schiestl in die Akademie Tirol , für die er aber nur ein halbes Jahr die Schuhe schnürte, denn schon im darauffolgenden Januar wechselte der talentierte Kicker aus dem Inntal in die Akademie des FC Red Bull Salzburg.

Foto: Fotos: Walpoth

hochgeladen von Dietmar Walpoth

Bei den Mozartstädtern durchlief er dann sämtliche Altersstufen, feierte viele Meistertitel und wurde am 10. Dezember 2019 im Spiel gegen den FC Liverpool (Endstand 2:3) erstmals in der UEFA Youth League eingesetzt. Im Juli 2020 debütierte er für den FC Liefering in der 2.Liga. Der damals noch 17- jährige Tiroler wurde im Spiel gegen den Grazer AK in der 74. Spielminute für den Brasilianer Luis Phelipe eingewechselt. Seitdem wird der Wiesinger immer wieder sowohl im Zweitligateam, als auch im Youth League- Team eingesetzt. Dabei wurde er von namhaften Cheftrainern wie Bo Svensson (heute FSV Mainz 05), Matthias Jaissle (heute FC Red Bull Salzburg) und seinem aktuellen Coach Rene Aufhauser trainiert.

Ehrgeizige Ziele

Bis einen Tag vor dem Trainingsbeginn am 8. Januar erholt sich Schiestl, nach einer auskurierten Muskelverletzung, noch bei seinen Eltern in Wiesing. In der Vorbereitung will er dann wieder voll angreifen und hat ehrgeizige Ziele: ,,Nach meiner Verletzungspause will ich schnell meine Form wiederfinden, mich für Einsätze empfehlen und gute Spiele liefern", so der Sohn von Wiesings Bürgermeister Stefan Schiestl, der sich die Bundesliga - ,,am liebsten mit Red Bull Salzburg"- als nächstes Ziel gesteckt hat. Aber auch in der Youth League will der Jungbulle erfolgreich sein: ,,Wir haben ein starkes Team und wollen den Titel holen."