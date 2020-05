SCHWAZ(wk). Der Kader von Sparkasse Schwaz Handball Tirol für die kommende Saison in der spusu- Liga nimmt Gestalt an. Mit Alexander Pyshkin und Sebastian Feichtinger verlassen zwei zentrale Spieler die Silberstädter. ,,Sowohl Sascha als auch Sebo haben eine zentrale Rolle gespielt und waren wichtige Bausteine des Teams. Sie werden eine Lücke hinterlassen. Es war toll, wie sie sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Wir bedanken uns bei beiden für eine erfolgreiche Zeit", sagt Trainer Frank Bergemann.

Die Corona- Pandemie lässt zur Zeit immer noch kein Mannschaftstraining zu, aber die Tiroler Handballer halten sich, auch dank von Athletiktrainer Hannes Danler zur Verfügung gestellter Videos, individuell fit. Wann das Training, insbesondere in der Halle, wieder aufgenommen werden kann ist noch völlig unklar.