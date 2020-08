WATTENS/ SCHWAZ(wk). Zum Start der neuen Saison in der Regionalliga Tirol wartet auf den SC Eglo Schwaz ein schweres Auftaktprogramm mit zwei Auswärtsspielen. Am Sonntag, 02. August 2020 (Spielbeginn 10:30 Uhr, Gernot Langes Stadion) muß die Mannschaft von Trainer Gogo Saringer (Foto) zunächst bei den Amateuren der WSG Swarovski Tirol antreten, bevor nur sechs Tage später das Spiel gegen den FC Kitzbühel in der Gamsstadt ansteht. Nachdem man alle sechs Vorbereitungsspiele gewinnen und damit viel Selbstvertrauen sammeln konnte, gehen die Schwazer Kicker und das Trainer- und Betreuerteam hochmotiviert in das erste Pflichtspiel in Wattens. Matthäus Hundögger und Fabian Kreidl sind verletzt und fallen noch länger aus.

Die Amateure der Kristallstädter nehmen den Platz von Zirl in der Liga ein. Im Kader der Mannschaft von Trainer Martin Rinker stehen viele junge, talentierte und hungrige Kicker, die sicher nicht zu unterschätzen sind.

Die Fans beider Teams sollen und müssen unbedingt die Covid 19- Maßnahmen beim Besuch des Stadions einhalten, damit der Fortbestand des organisierten Fußballs nicht gefährdet wird.