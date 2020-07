VOMP(wk). Ein tolles Testspiel mit vielen schönen Toren bekamen die rund 50 Zuschauer am Samstag auf der Sportanlage am Albert-Nöckl-Platz in Vomp zu sehen. Die Reserve des Gastgebers setzte sich mit 6:1 (2:0) gegen die zweite Kampfmannschaft des Landesligisten SC Münster durch. Die Gastmannschsft aus dem Bezirk Kufstein wird seit Saisonbeginn vom früheren SC Schwaz-Trainer Stefan Wörndle betreut und trainiert. Bei guten Bedingungen waren der wieselflinke Christoph Sailer (3), Routinier Lukas Danler (2) und Oliver Baumgartner die umjubelten Torschützen für die Mannschaft von Trainer Stefan "Duxi" Kurz.,, Ein toller Erfolg gegen einen starken Gegner. Uns ist fast alles aufgegangen", sagt der stolze Heimcoach, der den dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel feiern durfte.