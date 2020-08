Nicht gerade erfolgsverwöhnt werden derzeit die Fans unseres SC EGLO Schwaz. In einem sehr guten Bezirksliga Spiel mussten sich nach harten Kampf die Jung Silberstädter schlussendlich klar geschlagen geben. Dabei war das alles andere als klar, gingen unsere Jungs 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause bzw. in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Doppelschlag der Gäste. Nach Seitenwechsel drängten die Schwazer zum Ausgleich der auch prompt fiel. Viel Pech bei der abermaligen Führung der Gäste, wurde der Schuss unhaltbar abgefälscht. In der Drangfase der Heimmannschaft fahren die Gäste ein Konter und durch einen schweren Abwehrpatzer wurde die Heimniederlage besiegelt. Torschützen für Schwaz: Lukas Danzl und Dominik Juri

Es war trotzdem ein schöner Fußballabend, Köpfe hoch z'sammen halten und vor allem 'gsund bleiben. Die Matchbilder sind auf unserer HP https://www.sc-schwaz.at/galerie/ zu sehen.