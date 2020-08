Am vergangenen Sonntag siegten die Tigers erneut auswärts. Die Feldkirch Cardinals mussten sich gleich zweimal geschlagen geben. Mit 14:2 im ersten und 19:0 im zweiten Spiel waren die Vorarlberger die klar schwächere Mannschaft.

Die Schwazer starteten im ersten Spiel mit Luke Lanschützer auf dem Mound, welcher mit einer starken Leistung überzeugen konnte. Besonders die gute Schlagleistung der Silberstädter, so etwa Marcel Casagrande mit einem Home Run und Samuel Oberlechner mit einem Double, brachte sie früh in Führung. Dadurch und durch die Leistung der Verteidigung konnten die Tigers in Folge dessen den Abstand noch weiter ausbauen. Später im Spiel löste Christoph Vanas Luke Lanschützer als Pitcher ab und konnte mit einer grandiosen Leistung glänzen. Schließlich konnten sich die Knappenstädter den Sieg sichern.

Im zweiten Spiel konnten die Schwazer an die Leistung vom ersten Spiel anschließen. Mit einer starken Leistung des gesamten Teams im Baserunning erzielten die Tigers viele Runs. Georg Schönsleben überzeugte mit einer herausragenden Pitching-Leistung und warf einen No Hitter, also ein Spiel ohne einen Hit durch das gegnerische Team. So sicherten sich die Silberstädter auch den zweiten Sieg an diesem Tag.

Am kommenden Sonntag (23.08.) begrüßen die Tigers die Cardinals zu Hause in Schwaz am Tigersfield. Spielstart ist jeweils um 13:00 beziehungsweise 15:00.