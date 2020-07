Vergangenen Sonntag konnten die Schwaz Tigers erneut mit zwei Siegen gegen die Hard Bandidos glänzen. Nachdem die Knappenstädter bereits auswärts zweimal siegten, ließen sie auch bei beiden Heimspielen nichts anbrennen und gewannen mit 14:4 und 15:5. Somit festigen die Tigers, bisher ohne Niederlage in dieser Saison, ihren Platz an der Spitze der 2. Baseball-Bundesliga West. Durch die hervorragende Schlagleistung des gesamten Teams, insbesondere durch Franz Haisjackl mit einem Grand Slam, Kevin Konzett sowie Paul Astl mit je einem Home Run und Marcel Casagrande mit einem Triple konnten die Schwazer am Ende den Sieg erzielen.

Trotz eines Home Run durch First Baseman Hannes Moosbrugger mussten sich die Vorarlberger schlussendlich geschlagen geben. Hervorzuheben ist auch das intelligente Baserunning der gesamten Mannschaft und die überzeugenden Leistungen der drei Pitcher Luke Lanschützer, Georg Schönsleben und Christoph Jäger. Mit Samuel Oberlechner und Max Wintress konnten auch zwei Spieler aus dem Jugendteam Bundesliga-Luft schnuppern. Trainer Luis Camargo zeigte sich indessen sehr zufrieden mit den beiden Siegen.

"Wir haben heute eine stabile Leistung abgelegt, welche ein Grundstein für die heurige Saison ist und auf die wir aufbauen können.", so Teamkapitän Marcel Casagrande. Kommenden Sonntag (26.07.) geht es für die Schwaz Tigers schon wieder weiter, erneut in Schwaz, jedoch dieses Mal gegen die Dornbirn Indians.