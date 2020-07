Am Samstag standen sich die Schwaz Tigers Juniors und das Jugendteam der Kufstein Vikings im Tiroler Derby gegenüber. Trotz des Heimvorteils der Schwazer, die durch zahlreiche Fans Unterstützung fanden, reichte es schlussendlich nicht für den Sieg. Die Vikings gewannen das Spiel mit 17:10.

Zu Beginn präsentierten sich die Juniors als die stärkere Mannschaft, sie konnten eine Führung von 2 Punkten im ersten Inning erreichen. Während die Kufsteiner zur Spielmitte hin den Rückstand aufgeholt und eine leichte Führung ausgebaut hatten, versuchten die Schwazer weiter das Spiel zu drehen, schlussendlich jedoch erfolglos.

Auf Seiten der Knappenstädter konnten einige jüngere Spieler weitere Erfahrungen im Spielbetrieb sammeln, so zum Beispiel Vinzent Oberlechner im Outfield oder Tobias Brunner als Pitcher. Außerdem konnten sich auch einige neue Pitcher einen Auftritt auf dem Mound sichern, so zum Beispiel Stephanie Knapp. Auch die beiden Jugendteam-Routiniers Samuel Oberlechner und Max Wintress, welche schon Bundesliga-Luft schnuppern durften, überzeugten mit einer soliden Schlagleistung.

Am Sonntag geht es nun für das 2. Bundesligateam der Tigers gegen die Dornbirn Indians zuhause in Schwaz weiter. Nachdem man zuvor alle vier Spiele gegen die Hard Bandidos gewann, ist man zuversichtlich, dennoch will man nichts anbrennen lassen. Spielstart des ersten Spiels ist um 13:00, das zweite Spiel beginnt voraussichtlich um 15:00.