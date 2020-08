SCHWAZ/EPPAN(wk). In der vergangenen Woche absolvierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol das zweite Match im grenzüberschreitenden EUREGIO CUP 2020 und ließ dem klaren 34:25- Auftaktsieg beim SSV Bozen einen 35:24- Kantersieg bei den Handball Eppan Löwen in Südtirol folgen. Schon zur Pause führten die Adler aus der Silberstadt mit 17:11, in Hälfte zwei wurde der klare Vorsprung noch weiter ausgebaut. Topscorer waren Dario Lochner (7), Gerald Zeiner und Sebastian Spendier (je 6). Damit führen die Silberstädter die Tabelle in der Gruppe A an. ,,Es war ein zweites sehr gutes Match von uns im Allianz EUREGIO Cup, auch wenn wir nicht komplett auftreten konnten. Dafür war es aber die erste Partie für Aliaksei Kishov nach seiner Rückkehr, er hat sich gleich wieder gut eingefunden, aber auch Tobias Alber hat erneut gut gehalten", sagt HT- Cheftrainer Frank Bergemann, der mit seinem Team am Freitag, 28. August, um 19:00 Uhr den SSV Brixen zum Abschluss der Gruppenphase empfängt. Vorher steht aber noch ein Kurztrainingslager in Fürstenfeldbruck (Bayern) an.