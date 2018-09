Aquarienfreunde – Saison-Auftakt mit toller Zierfisch-Börse und Vortrag

09.09.2018, 22:12 Uhr

Bei den “Aquarienfreunde Tirol 1990“ geht es zu Saison-Beginn im September wieder richtig los. So war der Verein gleich mit zwei Teams am 8. September beimmit dabei und räumte Preise ab. Weiter geht es am 16. September mit der allseits beliebten. Die September-Börse ist, nach dem Aqua-Day übrigens die zweit-größte Börse im Jahr. Von 9:00-11:00h gibt wieder selbst gezüchtete Zierfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen sowie einen kleinen Flohmarkt mit gebrauchten Artikeln aus der Aquaristik. Außerdem haben wir auch selbstgemachte Kuchen und Torten und für Getränke ist ebenfalls gesorgt.Zum, der am Donnerstag, dem 20. September, 19:30h im Wattener Hof stattfinden wird kommt diesmal Hans Evers aus Hamburg zu Besuch und berichtet über seine “Reisen rund um die Welt und die Taschen voller Fische“.Derder “Aquarienfreunde Tirol 1990“ führt die Vereinsmitglieder heuer am 22. September nach Stuttgart in die Wilhelma. Die Freunde werden dort zwei Tage verbringen und am Sonntagnachmittag wieder gut gelaunt den Heimweg antreten.

Wer dem Verein ebenfalls beitreten möchte – derbeträgt 24€ im Jahr (mit einmaliger Einschreib-Gebühr von 6€) und lohnt sich in jedem Fall. So erhalten die Mitglieder in einigen Geschäften 7%, 10% und gar 12%, es gibt die Zeitschrift ATA (Aqua Terra Austria) des Verbands zehnmal im Jahr, viele Veranstaltungen und Informationen.Und dieder Aquarienfreunde Tirol lädt dazu ein, heuer noch Mitglied zu werden und im nächsten Jahr gratis Mitglied zu bleiben. Informationen hierzu gibt es unter der Mail-Adresse:oder man meldet sich gleich direkt auf der Homepage an.