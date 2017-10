Austropop mit Sebastian Krieger

Heimatauftritt für den Nachwuchsaustropopper

Österreichs junge Musikszene ist aktiver und mutiger denn je. Hat der ursprüngliche Austropop ausgedient?Nicht in den Augen des jungen Tirolers Sebastian Krieger. Der 20jährige widmet sich seit rund 7 Jahren dem klassischen Austropop. Vor knapp einem Jahr startete er mit seinen ersten Singles "G'sicht in da Sunn" und "Traumtänzer" im Musikbusiness durch und schaffte es auf Anhieb in zahlreiche österreichische Radios! Als Produzent steht niemand geringerer als "Mr. Slowdown" Andy Baum an seiner Seite. Nach Auftritten in Bayern, Wien und Niederösterreich gibt es nun das lang ersehnte erste Konzert in seiner Heimatstadt Schwaz, wo es neben seinen eigenen Songs Austropophits von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, STS und vieles mehr zu Hören gibt. Mit dabei sein Duopartner Reinhard Tamerl.Übrigens: Mit diesem Auftritt möchte Sebastian einen großen Dank an Peter Lindner aussprechen, der ihm bereits mit 13 Jahren das Leben auf der Bühne zeigte.