Der (schöne) Grund warum ich in letzter Zeit so wenig hier war ... :-)))

23.04.2018, 12:41 Uhr

Als ich dann erfahren habe das die Züchterin von Kenny Welpen bekam,habe ich sie natürlich sofort angerufen ... ja und ich war dann sogar die erste die sich von zwei Würfen einen aussuchen durfte ... ich habe mich dann für den kleinen Trico entschieden u. war total happy,ich konnte es gar nicht mehr erwarten bis ich ihn das erste mal knuddeln durfte :-)

Ja und beim ersten Besuch war mein Bruder auch mit,der hat sich dann unsterblich in den kleinen Blen. verliebt ... er fragte dann den Züchter ob der noch frei ist und der sagte dann,ja der ist wieder frei geworden,weil eine Familie wegen Krankheitfall abgesagt hat.Ja,und zuhause ging im der Kleine nicht mehr aus dem Kopf,er wollte ja nach Ferdinands tod auch wieder einen Hund,eigentlich eine andere Rasse ... aber es kommt immer anders als man denkt ... ... ...So sind die Beiden am 3.Jänner hier bei uns eingezogen und können zusammen aufwachen ... Kenny versteht sich auch super mit den Beiden und er hat sie auch schon ganz toll erzogen *ggg*Sie haben sich hier schon sehr gut eingelebt und sind ganz brav :-)..... ..... .....So,jetzt wisst ihr den Grund warum ich so selten online bin ... jede freie Minute wird mit den Beinen verbracht,man braucht keinen Computer u. auch keinen Fernseher mehr *ggg*LG MaryDie beiden sind Brüder aus einen Wurf ... sie sind am 21.Okt.2017 geb.Der Tricolor (schwarz weiß braun) heißt Happy Leo von den Bajuwarenund der Blenheim (braun weiß) heißt Honeybear Balu von den BajuwarenWir sind total glücklich !!!!!