Jenbacher Martinimarkt

Veranstaltungszentrum VZ Jenbach , Achenseestr. 50 , 6200 Jenbach AT

Handwerks- & Schmankersmarkt

Ein Erlebnis für die ganze Familie



Am SA 11.11.2017 verwandelt sich das Jenbacher Veranstaltungszentrum in einen Marktplatz. Von regionalen Köstlichkeiten bis zum Kunsthandwerk sind dort viele Produkte, Gutes und Interessantes aus der Region zu finden.



10.00 Uhr Eröffnung mit dem Chor der VS Jenbach

11.11 Uhr Faschingseinläuten mit der "Narrengilde Tengl Tengl"

11.00 bis 14.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit der "Strohhut-Combo"

11.00 bis 16.00 Uhr Kinderschminken

15.00 Uhr Zauberei und Luftballontiere



Für Verpflegung ist gesorgt.