KLANGSPUREN BARFUSS - WIE KLINGT DAS BADEZIMMER?

heißt es dieses Mal beim KLANGSPUREN BARFUSS-Workshop für alle von 5 bis 10 Jahren. Wir machen Wassermusik mit allem was im Badezimmer klingt, begleitet vom Quietschenten-Ensemble und sonstigen Tieren, die gerne in der Badewanne weilen. Blubb, blubb, blubb.KLANGSPUREN BARFUSS ist ein Vermittlungsformat der KLANGSPUREN Schwaz für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren, das die Teilnehmer von Mai bis September auf zahlreiche Entdeckungsreisen in die Welt der Wahrnehmung entführt und ihre Sinne schärft.

TREFFPUNKT: KLANGSPUREN Schwaz (Franz-Ullreich-Str. 8a, Schwaz)DAUER:14.00-16.30 UhrANMELDUNG: 05242/73582 oder office@klangspuren.atKOSTEN: € 4,00 pro Termin (inkl. Jause)