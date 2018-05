KomödienDinner in der Knappenkuchl

03.05.2018, 23:32 Uhr

Schwaz : Silberbergwerk | Der Wahnsinn geht weiter !!!Neues Jahr, neues Team und neues Programm. Unser "KomödienDinner 2018" geht in die Zweite Runde am 18. Mai 2018 ist es wieder so weit. Es erwartet euch ein lustiger Abend in 4 Gängen. Wir servieren euch vor zwischen und nach den Mahlzeiten Theater vom feinsten. Es wird gelacht bis der Arzt kommt. Diese Saison präsentieren wir euch 4 ausgewählte Einakter unter der Regie von Rene Permoser aus der Feder von Ekkehard Schönwiese. Die Stücke handeln von Geschichte, Klieschee und Alltag die man nicht zu Ernst nehmen sollte.

Komödien Dinner 2018

Ab die Post

Als die Bayern frech geworden

Die fesche Resi (Uraufführung)



Die Jodelschul (Uraufführung)

Kartenhotline: 05242/62554

Es gibt für diesen Abend nur ein Motto "Wer nicht lacht ist selber Schuld"... Auf euren Besuch freut sich das Theater SpielBerg und das Team der Knappenkuchl.Also am besten gleich anrufen und reservieren!!www.theater-spielberg.atEin kulinarischer Abend in vier Gängen garniert mit 4 Einakternvon Ekkehard Schönwiese unter der Regie von Rene PermoserInhalt:Im Jahre 1495 war unter Kaiser Maximilian I.Tirol derMittelpunkt Europas.Es brauchte Kurierdienste zwischen Brüssel und Rom und zwischenWien und Madrid,um Innsbruck als Europas Hauptstadt zu etablieren.Der Kaiser beauftragt dieFamilie Thurn und Taxis mit der Erfindung der Post und seinNarr lässt die Korken zum Beginn dieser segensreichenEinrichtung krachen,nicht ohne närrische Betragung zum ThemaGeld und Zentralismus.Der Hauptmann einer Tiroler Landwehr Sturmabteilung befragtseine Mannen,wer denn die Hauptfeinde der Tiroler Schützen sei,um sie für die erbitterte Schlacht an der Pontlatzer Brückeeinzustimmen.Die Schützenneulinge zählen alle möglichenErzfeinde auf, die Bayern,die Fanzosen, die Preußen,dieRussen und müssen sich belehren lassen „Die Erzfeinde desTiroler Landsturmes waren und sind die regulären Truppen“,denn die seien entweder nie oder immer zu spät gekommen.Eds ist noch gar nicht lange her, da war die Resi ein fesches,unschuldige Kellnerin,die bei allen Biertischwitzenschamrot geworden ist.Fesch ist sie immer noch,aber die Witzekommen nicht mehr so an, wie früher.Sie hat wohl auch dieUnschuld verloren.Und seit sich der Wirt auf sie eingelassen hat,dreht sie den Spieß um und treibt ihr Spiel mit die Manderleut.Der Kapellmeister einer Jodelschule gerät zunehmend inErklärungsnot,weil er die Frage danach, was eigentlichHollerie dudl duliö heißt nicht beantworten kann.Aber nicht nur die fehlendeErklärung sondern auch eine verlegte Stimmgabelund auftauchende Unstimmigkeiten beim Einstimmen lassen keine Stimmung aufkommen,ohne die das Jodeln keinen Sinn ergibt.Schauspieler:Marlene Permoser (Theatergruppe Stans und Volkstheater Brixlegg)Gernot Müller (Dorfbühne Weer)Daniel Trautendorfer (Dorfbühne Schlitters)Petra Pirchner (freie Schauspielerin)Simon Fankhauser (Theater SpielBerg)Regie Team:Rene PermoserBettina GeißlerTeam:Christoph DanlerMario FaserlStefan GeisslerBettina SteinlechnerEveline Bader-BettazzaAlso am besten gleich anrufen und reservieren!!Menü-Informationen auf www.knappenkuchl.ccAlle Infos auch unterwww.theater-spielberg.at oder auf Facebook @theaterspielberg